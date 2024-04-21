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CityLine Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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CityLinePorzsákos porszívó

FC8438/02

CityLine Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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A kis méretű, mégis hatékony 1800 wattos porszívó Reach & Clean szívófejjel, 5 szintű szűrőrendszerrel, Super Clean Air HEPA szűrővel, teleszkópos csövekkel és gumi hátsó kerekekkel büszkélkedhet. Ideális kis háztartásoknak vagy második porszívónak.

  • PDF fájl
  • 21 April 2024

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