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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
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FC8440/01
Gyártás megszűnt
User Manual Philips Gladiator Vacuum cleaner with bag FC8440/01
Az 1800 W teljesítményű, 3 literes portartállyal rendelkező porszívóban megtalálható tartozékként egy réstisztító és egy kisméretű szívófej, melyekkel könnyedén hozzáférhet a nehezen megközelíthető zugokhoz és résekhez is. A porszívó mikroszűrővel, teleszkópos csövekkel és gumikerekekkel rendelkezik.