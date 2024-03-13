Az 1800 W teljesítményű, 3 literes portartállyal rendelkező porszívóban megtalálható tartozékként egy réstisztító és egy kisméretű szívófej, melyekkel könnyedén hozzáférhet a nehezen megközelíthető zugokhoz és résekhez is. A porszívó mikroszűrővel, teleszkópos csövekkel és gumikerekekkel rendelkezik.