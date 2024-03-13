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Gladiator Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

GladiatorPorzsákos porszívó

FC8440/01

Gladiator Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Gladiator Vacuum cleaner with bag FC8440/01

  • PDF fájl, 3.9 MB
  • 13 March 2024

Az 1800 W teljesítményű, 3 literes portartállyal rendelkező porszívóban megtalálható tartozékként egy réstisztító és egy kisméretű szívófej, melyekkel könnyedén hozzáférhet a nehezen megközelíthető zugokhoz és résekhez is. A porszívó mikroszűrővel, teleszkópos csövekkel és gumikerekekkel rendelkezik.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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