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PowerLife Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

PowerLifePorzsákos porszívó

FC8451/01

PowerLife Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 364 kB
  • 13 March 2024

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