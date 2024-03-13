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Expression Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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ExpressionPorzsákos porszívó

FC8611/01

Expression Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Expression Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 4.8 MB
  • 13 March 2024

A Philips Expression porszívó hatékonyan szűri ki a levegőben lévő pollent, spórákat és allergéneket. A mosható Super Clean Air HEPA 12 szűrő és a Clinic s-bag a por 99,9%-át felfogja.

  • PDF fájl
  • 4 May 2024

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