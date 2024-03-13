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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
Expression Porzsákos porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8615/01
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User Manual Philips Expression Vacuum cleaner with bag
Az Expression készülék hatékonyan szűri ki a levegőben lévő pollent, spórákat és allergéneket. A mosható Super Clean Air HEPA 12 szűrő és a Clinic s-bag a por 99,9%-át felfogja.
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A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Mikor cseréljem ki a Philips porszívóm szűrőjét?
Mikor és hogyan kell kicserélni a Philips porszívó porzsákját?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Kis méretű porszívófej
Szűrő
StudioPowerTeleszkópos cső
Háromrétegű bemeneti szűrő
Turbo szívófej
S-Bag PorzsákPorzsák
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívóm azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, még akkor is, ha nem ez a helyzet
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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