Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Porszívók és felmosók
Összes sorozat
PowerPro Active Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8631/01
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8631/01 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Cső
EPA10 motorszűrő
Bemeneti motorszűrő (habszűrő)
Mistral mikroszűrő
PowerLifePadlószívófej minden padlóhoz
Kis méretű porszívófej
Réstisztító fej
Teleszkópos cső
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben