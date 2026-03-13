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FC8632/01
Gyártás megszűnt
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Kis méretű porszívófej
Réstisztító fej
Cső
EPA10 motorszűrő
Bemeneti motorszűrő (habszűrő)
Mistral mikroszűrő
Teleszkópos cső
Általános adapter
PowerLifePadlószívófej minden padlóhoz
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.