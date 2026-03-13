TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

FC8632/01

Gyártás megszűnt

Támogatás

FC8632/01

FC8632/01

FC8632/01

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01 - English (US)

  • PDF fájl, 25.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 368.1 kB
  • 13 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás