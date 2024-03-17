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FC8647/91
Gyártás megszűnt
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8647/91 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Réstisztító fej
Általános adapter
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.