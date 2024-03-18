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Performer Active Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Performer ActivePorzsákos porszívó

FC8663/91

Performer Active Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8663/91 - English (US)

  • PDF fájl, 287.3 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8663/91

  • PDF fájl, 2.1 MB
  • 13 March 2024

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