Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Porszívók és felmosók
Összes sorozat
EasyClean Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8716/01
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
User Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner
A porzsák nélküli Philips EasyClean porszívócsalád azoknak való, akik minimális megterheléssel szeretnék végezni a takarítást.
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
PowerProRéstisztító fej
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben