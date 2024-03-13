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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
EasyClean Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8720/01
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User Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8720/01
Important Information Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner
Mind (5)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Kivezetésszűrő
PerformerProTeleszkópos cső
PerformerProTeljes cső
Mikroszálas polírozópárna
PowerProRéstisztító fej
S-Bag PorzsákPorzsákok porszívóhoz
Háromrétegű bemeneti szűrő
s-filter® kimeneti levegőszűrő
S-Bag PorzsákPorzsák
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívóm azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, még akkor is, ha nem ez a helyzet
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
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