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EasyClean Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

EasyCleanPorzsák nélküli porszívó

FC8720/01

EasyClean Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8720/01

  • PDF fájl, 31.2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 364 kB
  • 13 March 2024

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