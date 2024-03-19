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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
PowerPro Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8761/01
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User Manual Philips PowerPro Bagless vacuum cleaner
Important Information Manual Philips PowerPro Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Super Parquet szívófej
Mikroszálas polírozópárna
PowerProTartozéktároló
PowerProRéstisztító fej
Kis méretű porszívófej
Teleszkópos cső
s-filter® kimeneti levegőszűrő
Általános adapter
PowerProBemeneti szűrő
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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