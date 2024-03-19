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PowerPro Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

PowerProPorzsák nélküli porszívó

FC8761/01

PowerPro Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips PowerPro Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 2.2 MB
  • 19 March 2024

Important Information Manual Philips PowerPro Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 343.1 kB
  • 13 March 2024

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