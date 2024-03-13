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Marathon Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

MarathonPorzsák nélküli porszívó

FC9229/01

Marathon Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 23.3 MB
  • 13 March 2024

A Marathon automata szűrőtisztító rendszerének köszönhetően nagyszerű takarítási teljesítményt nyújt Önnek.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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