TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

ErgoFit Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

ErgoFitPorzsák nélküli porszívó

FC9256/01

ErgoFit Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Érezze a kényelmesebb testtartásból adódó megkönnyebbülést! Ezzel a Philips porszívóval lényegesen kevesebb a hajolgatás, így jóval kényelmesebb a takarítás egésze.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben