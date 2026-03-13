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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
ErgoFit Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC9256/01
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User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
Érezze a kényelmesebb testtartásból adódó megkönnyebbülést! Ezzel a Philips porszívóval lényegesen kevesebb a hajolgatás, így jóval kényelmesebb a takarítás egésze.
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Általános adapter
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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