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SilentStar Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

SilentStarPorzsákos porszívó

FC9304/01

SilentStar Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 34 MB
  • 13 March 2024

Élvezze a nyugodt, zavartalan otthonlétet a Philips SilentStar porszívóval. Az egyedülálló SilentStar szívófejjel rendelkező porszívó kiválóan tisztít, minimális zaj mellett.

  • PDF fájl
  • 3 November 2024

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