Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Porszívók és felmosók
Összes sorozat
PowerPro Compact Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC9321/09
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9321/09 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
PowerLifeMotorvédő szűrő
PowerLifeKimeneti levegőszűrő
Bemeneti szűrő
Kis méretű porszívófej
Réstisztító fej
Újrahasználható porzsák CompactGo készülékekhez
Teleszkópos cső
Általános adapter
PowerLifePadlószívófej minden padlóhoz
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben