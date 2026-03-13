Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Porszívók és felmosók
Összes sorozat
PowerPro Active Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC9542/91
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
EPA10 motorszűrő
Mistral mikroszűrő
Csőrögzítő
Gégecső + markolat Alap
Réstisztító fej
Kemény padlókhoz való szívófej
Markolat, RMC
Teleszkópos cső
TriActive fej
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben