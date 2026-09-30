2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM16FD170D/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
16 GB
Motion Edition 2.0
2 db-os
Válasszon a divatos színek közül; zselérózsaszín, ultraibolya bíbor, abszintzöld vagy elektromoskék, az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására
A 16 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sokkal nagyobb fájlok vagy több fájl mozgatásakor és megosztásakor a PC vagy laptop USB-portján keresztül.
A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.