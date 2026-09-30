2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM32FD180D/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips STAR edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
32 GB-os
Star Edition 2.0
2 db-os
Feltűnő LED jelzőfény mutatja, hogy a meghajtó csatlakozása és működése megfelelő. Gyorsabban villog, amikor fájlok másolása van folyamatban a memóriára vagy a memóriából.
Nincs több elvesztett védőkupak! A védőkupak a termék része, így az mindig az USB-egységen marad. A használathoz egyszerűen húzza hátra a védőkupakot, csatlakoztassa az USB-egységet, és indítsa el a lejátszást!
A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.