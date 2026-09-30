Beépített védőkupak kényelme érdekében

Nincs több elvesztett védőkupak! A védőkupak a termék része, így az mindig az USB-egységen marad. A használathoz egyszerűen húzza hátra a védőkupakot, csatlakoztassa az USB-egységet, és indítsa el a lejátszást!