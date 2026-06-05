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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
800 Series HEPA NanoProtect és aktív szénszűrő
Gyártás megszűnt
Támogatás
FY0293/30
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Eredeti csereszűrő a légtisztítóba: 3 az 1-ben HEPA NanoProtect, aktív szenes szűrő és előszűrő a szennyező anyagok, pollenek, por, állatokból származó allergének és vírusrészecskék elleni védelem érdekében.
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