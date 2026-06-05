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2000i Series Párásítószűrő
Gyártás megszűnt
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FY2425/30
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Az eredeti Philips párásítószűrő tökéletesen illeszkedik a készülékhez, így folyamatosan kiváló teljesítményt biztosít. A NanoCloud technológia segítségével láthatatlan párát bocsát ki, és akár 99%-kal kevesebb baktérium kiengedése mellett párásítja a levegőt. (1)