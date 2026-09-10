2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
Eredeti csereszűrő Philips háziállat légtisztítóhoz: 4 rétegű rendszer előszűrővel, HEPA-szűrővel, aktívszénnel és szagcsapda formulával, amely felfogja az állatszőrt, allergéneket, és eltávolítja a szőrzetből, alomból és állati ürülékből származó szagokat a tisztább levegőért.
Kompatibilis a 3000 Series termékekkel
A dobozban: 1 szűrő
Akár 1 éves élettartam
Eredeti Philips szűrők
Csereszűrő a Philips PureProtect Pet 3000 Series légtisztítókhoz: AC3360. A légtisztító modelljét a készülék alján találja
A 4 rétegű rendszer előszűrőt, HEPA-szűrőt, aktívszenet és szagmegkötő formulát kombinál. A részecskék 99,97%-át képes megkötni, akár 0,003 mikron méretig (1), hatékonyan eltávolítva az állatszőrt, allergéneket, szagokat (2), baktériumokat és vírusokat.
Az eredeti Philips szűrőt úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a készülékhez. Az optimális teljesítmény érdekében mindig Philips szűrőt használjon.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) A szűrőn áthaladó levegőből, DIN71460 szabvány szerint tesztelve NaCl aeroszollal 0,003 mikron, iUTA
(2) Független laboratórium által igazolt 5 háziállat-szag eltávolítása: hidrogén-szulfid (H₂S), ammónia (NH₃), metántiol (CH₃SH), ecetsav (CH₃COOH) és trimetil-amin (N(CH₃)₃).
(3) A szűrő élettartama a levegő minőségétől és a használattól függ.