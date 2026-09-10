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Összes sorozat

  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban
  • Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban

PureProtect Pet 3000 SeriesNanoProtect HEPA szűrő

FY3110/00

5

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban

Eredeti csereszűrő Philips háziállat légtisztítóhoz: 4 rétegű rendszer előszűrővel, HEPA-szűrővel, aktívszénnel és szagcsapda formulával, amely felfogja az állatszőrt, allergéneket, és eltávolítja a szőrzetből, alomból és állati ürülékből származó szagokat a tisztább levegőért.

Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
PureProtect Pet 3000 Series

PureProtect Pet 3000 Series
Okos Kisállat Légtisztító

AC3360/11

Hatékonyan felfogja az állatszőrt és szagokat

Hosszan tartó frissesség és védelem háziállattal élő otthonokban

  • Kompatibilis a 3000 Series termékekkel

  • A dobozban: 1 szűrő

  • Akár 1 éves élettartam

  • Eredeti Philips szűrők

Kompatibilis a PureProtectPet 3000 Series-szel

Kompatibilis a PureProtectPet 3000 Series-szel

Csereszűrő a Philips PureProtect Pet 3000 Series légtisztítókhoz: AC3360. A légtisztító modelljét a készülék alján találja

4 rétegű HEPA-szűrő, amely az ultrafinom részecskék 99,97%-át megköti

4 rétegű HEPA-szűrő, amely az ultrafinom részecskék 99,97%-át megköti

A 4 rétegű rendszer előszűrőt, HEPA-szűrőt, aktívszenet és szagmegkötő formulát kombinál. A részecskék 99,97%-át képes megkötni, akár 0,003 mikron méretig (1), hatékonyan eltávolítva az állatszőrt, allergéneket, szagokat (2), baktériumokat és vírusokat.

Eredeti Philips szűrő a legjobb teljesítmény érdekében

Eredeti Philips szűrő a legjobb teljesítmény érdekében

Az eredeti Philips szűrőt úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a készülékhez. Az optimális teljesítmény érdekében mindig Philips szűrőt használjon.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A szűrőn áthaladó levegőből, DIN71460 szabvány szerint tesztelve NaCl aeroszollal 0,003 mikron, iUTA

  2. (2) Független laboratórium által igazolt 5 háziállat-szag eltávolítása: hidrogén-szulfid (H₂S), ammónia (NH₃), metántiol (CH₃SH), ecetsav (CH₃COOH) és trimetil-amin (N(CH₃)₃).

  3. (3) A szűrő élettartama a levegő minőségétől és a használattól függ.