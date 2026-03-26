    • Eredeti szűrő Air Performer 9000-es sorozathoz Eredeti szűrő Air Performer 9000-es sorozathoz Eredeti szűrő Air Performer 9000-es sorozathoz

      Air Performer 4in1 9000-es sorozat Párásító szűrő

      FYM971/00

      Általános értékelés / 5
      Eredeti szűrő Air Performer 9000-es sorozathoz

      Az eredeti Philips párásító szűrő tökéletesen illeszkedik az Ön Air Performer 9000-es sorozatú készülékéhez a kiváló teljesítmény érdekében. A NanoCloud technológiát használja, amely nano méretű molekulákat bocsát ki, amelyek akár 99,9%-kal kevesebb baktériummal (1) párásítják a levegőt

      Air Performer 4in1 9000-es sorozat Párásító szűrő

      Hasonló termékek

      Összes Levegőtisztító megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      Air Performer 4in1 9000-es sorozat
      - {discount-value}

      Air Performer 4in1 9000-es sorozat

      Párásító szűrő

      összes

      recurring payment

      Eredeti szűrő Air Performer 9000-es sorozathoz

      NanoCloud technológia higiénikus párásítással

      • Kompatibilis a 9000-es sorozatú Air Performer készülékkel
      • NanoCloud technológia
      • 6 hónapos élettartam
      • Eredeti Philips szűrő
      Kompatibilis a Philips Air Performer 9000-es sorozattal

      Cserélhető párásító szűrő a Philips Air Performer 4in1 készülékhez: AMF970. A modellszámot a készülék alján találja.

      Akár 6 hónap használat

      Ez az eredeti párásító szűrő akár 6 hónapig (2) biztosít egyenletes párásítást, csökkentve a kellemetlenségeket és a költségeket. A készülék kiszámítja a szűrő élettartamát, és figyelmezteti Önt, amikor cserére van szükség.

      Eredeti Philips szűrő a legjobb teljesítmény érdekében

      Az eredeti Philips párásító szűrő úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön készülékéhez. Az optimális teljesítmény érdekében mindig használjon eredeti Philips szűrőt.

      NanoCloud technológia

      A NanoCloud ultrafinom, szabad szemmel láthatatlan párát bocsát ki. A levegőt akár 99,9%-kal kevesebb baktérium kibocsátásával párásítja, mint a standard ultrahangos párásítók. Csapvízzel is biztonságosan használható. (1)

      Air+ alkalmazással való összekapcsolódás a még nagyobb kényelem érdekében

      Kapcsolja össze készülékét az Air+ alkalmazással, hogy nyomon követhesse a szűrő állapotát, és szükség esetén könnyen meg tudja rendelni a csereszűrőt.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Termék típusa
        Párásító szűrő
        A doboz tartalma
        1 db párásító szűrő
        Élettartam
        6 hónap

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        11,7 cm
        Termék szélessége
        11,7 cm
        Termék magassága
        22,0 cm
        Termék tömege
        0,24 kg

      • Csere

        Philips légtisztító(k) esetén
        FYM970

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      • (1) Összehasonlítva a standard ultrahangos párásítókkal, amelyek nem rendelkeznek kiegészítő technológiával a baktériumok terjedésének csökkentésére, független laboratórium tesztje alapján.
      • (2) Számított átlag. A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.
