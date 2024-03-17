Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Vasalás
Összes sorozat
Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC1490
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1490 - English (US)
User Manual Philips Steam iron
Mind (2)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben