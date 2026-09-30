TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805

Gyártás megszűnt

2800 SeriesGőzölős vasaló

GC2805/02

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A napról napra tapasztalható tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség. Az új SteamGlide vasalótalppal a 2000 W teljesítményű vasaló állandóan erős gőzkibocsátásra képes, az egyszerűen használható vízkőmentesítés pedig garantálja, hogy sokáig használhassa vasalóját.

Összes előny megtekintése

Új SteamGlide vasalótalppal

Mindennapos használatra tervezve

  • SteamGlide

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Az 2000 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.

2 év garancia

2 év garancia

Teljes körű, kétéves garancia.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • VRS_PBTAWARD66 képe

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.