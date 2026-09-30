2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC2805/02
Mindennapos használatra tervezve
A napról napra tapasztalható tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség. Az új SteamGlide vasalótalppal a 2000 W teljesítményű vasaló állandóan erős gőzkibocsátásra képes, az egyszerűen használható vízkőmentesítés pedig garantálja, hogy sokáig használhassa vasalóját.
SteamGlide
A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.
Az 2000 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.
Teljes körű, kétéves garancia.
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