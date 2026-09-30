2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC2806/02
Mindennapos használatra tervezve
A napról napra tapasztalható tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség. Az új SteamGlide vasalótalppal a 2000 W teljesítményű vasaló állandóan erős gőzkibocsátásra képes, az egyszerűen használható vízkőmentesítés pedig garantálja, hogy sokáig használhassa vasalóját.
SteamGlide
Teljes körű, kétéves garancia.
Az 2000 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.
Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához.
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