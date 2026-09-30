Mindennapos használatra tervezve

A napról napra tapasztalható tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség. Az új SteamGlide vasalótalppal a 2000 W teljesítményű vasaló állandóan erős gőzkibocsátásra képes, az egyszerűen használható vízkőmentesítés pedig garantálja, hogy sokáig használhassa vasalóját.