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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807

Gyártás megszűnt

2800 SeriesGőzölős vasaló

GC2807/02

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A napról napra tapasztalható tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség. Az új SteamGlide vasalótalppal a 2000 W teljesítményű vasaló állandóan erős gőzkibocsátásra képes, az egyszerűen használható vízkőmentesítés pedig garantálja, hogy sokáig használhassa vasalóját.

Összes előny megtekintése

Új SteamGlide vasalótalppal

Mindennapos használatra tervezve

  • SteamGlide

Akár 85 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Akár 85 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

A vasaló 85 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Az 2000 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.