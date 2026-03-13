TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gőzölős vasaló

GC2820/02

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF fájl, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF fájl, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben