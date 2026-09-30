Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez nap mint nap megbízható vasalóra van szükség. A 2200 W teljesítményű Philips GC2840/02 vasaló az új SteamGlide vasalótalppal állandóan erős gőzkibocsátásra képes, a vízkőmentesítő tabletták pedig garantálják, hogy sokáig használhassa vasalóját.