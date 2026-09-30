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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Gyártás megszűnt

2800 seriesGőzölős vasaló

GC2840/02

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez nap mint nap megbízható vasalóra van szükség. A 2200 W teljesítményű Philips GC2840/02 vasaló az új SteamGlide vasalótalppal állandóan erős gőzkibocsátásra képes, a vízkőmentesítő tabletták pedig garantálják, hogy sokáig használhassa vasalóját.

Összes előny megtekintése

Új SteamGlide vasalótalppal történő vasalás

Mindennapos használatra tervezve

  • 2200 W

  • Élvédő

Akár 32 gramm/perc teljesítmény a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 32 gramm/perc teljesítmény a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

100 gramm gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

100 gramm gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Akár 100 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések gyors eltávolítása érdekében.

A cseppzáró rendszerrel nem képződnek cseppfoltok a ruhaneműn

A cseppzáró rendszerrel nem képződnek cseppfoltok a ruhaneműn

A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés okozta foltképződés miatt.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.