2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC2840/02
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez nap mint nap megbízható vasalóra van szükség. A 2200 W teljesítményű Philips GC2840/02 vasaló az új SteamGlide vasalótalppal állandóan erős gőzkibocsátásra képes, a vízkőmentesítő tabletták pedig garantálják, hogy sokáig használhassa vasalóját.
2200 W
Élvédő
Akár 32 gramm/perc teljesítmény a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához
Akár 100 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések gyors eltávolítása érdekében.
A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés okozta foltképződés miatt.
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