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PowerLife Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

PowerLifeGőzölős vasaló

GC2907/02

PowerLife Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2907/02 - English (US)

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF fájl, 3.8 MB
  • 19 March 2024

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