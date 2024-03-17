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PowerLife Plus Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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PowerLife PlusGőzölős vasaló

GC2988/80

PowerLife Plus Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2988/80 - English (US)

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF fájl, 2.1 MB
  • 12 March 2024

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