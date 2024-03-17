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Vasalás
Összes sorozat
PowerLife Plus Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC2988/80
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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2988/80 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron
Mind (3)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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