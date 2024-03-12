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Összes sorozat

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gőzölős vasaló

GC3240/02

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fájl, 3.4 MB
  • 12 March 2024

EasyCare – Jó megjelenés könnyedén!

  • PDF fájl
  • 15 November 2025

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