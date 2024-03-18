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GC3550/02
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EU Declaration of conformity Philips EasyCare Steam iron GC3550/02 - English (US)
User Manual Philips 3500 series Steam iron
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Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket