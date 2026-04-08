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EcoCare Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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EcoCareGőzölős vasaló

GC3720/32

EcoCare Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Philips vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os* energiamegtakarítást biztosít a nem hasznosított gőz csökkentése által. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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