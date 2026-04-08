Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Vasalás
Összes sorozat
EcoCare Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC3720/32
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
A Philips vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os* energiamegtakarítást biztosít a nem hasznosított gőz csökkentése által. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.
Mind (3)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben