A Philips vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os* energiamegtakarítást biztosít a nem hasznosított gőz csökkentése által. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.