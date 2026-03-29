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EnergyCare Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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EnergyCareGőzölős vasaló

GC3760/32

EnergyCare Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően 20%-os* automatikus energiamegtakarítást garantál.

  • PDF fájl
  • 29 March 2026

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