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Vasalás
Összes sorozat
Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC4218/02
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User Manual Philips Steam iron
Mind (3)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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