TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gőzölős vasaló

GC4218/02

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fájl, 3.5 MB
  • 16 March 2024

Gyakran ismétlődő kérdések

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben