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Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

AzurGőzölős vasaló

GC4430/02

Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fájl, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Ha könnyedén szeretné eltávolítani a legmakacsabb gyűrődéseket is, akkor Önnek erre az Ionic DeepSteam™ (ionos mélygőzölés) rendszerrel ellátott, nagyteljesítményű, gőzölős Philips vasalóra van szüksége. A SteamGlide vasalótalpnak köszönhetően nagyszerűen siklik és erőteljesen gőzöl, mely mélyen behatol a textíliákba.

  • PDF fájl
  • 29 March 2026

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