Ha könnyedén szeretné eltávolítani a legmakacsabb gyűrődéseket is, akkor Önnek erre az Ionic DeepSteam™ (ionos mélygőzölés) rendszerrel ellátott, nagyteljesítményű, gőzölős Philips vasalóra van szüksége. A SteamGlide vasalótalpnak köszönhetően nagyszerűen siklik és erőteljesen gőzöl, mely mélyen behatol a textíliákba.