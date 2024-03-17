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Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

AzurGőzölős vasaló

GC4554/40

Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4554/40 - English (US)

  • PDF fájl, 956.3 kB
  • 17 March 2024

Astro_Main_[16264]_NCN_user manual

  • PDF fájl, 13.2 MB
  • 19 March 2024

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