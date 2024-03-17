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Vasalás
Összes sorozat
Azur Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC4554/40
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4554/40 - English (US)
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Mind (4)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
Azur 7500 & Azur Steam IronVízkőgyűjtő egység a vasalóhoz
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
A Philips gőzölős vasaló készenléti jelzőfénye villog
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