2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A gőzölési teljesítmény garantált
Az innovatív kialakításnak köszönhetően a vízkődarabkák könnyen összetörnek, és automatikusan a kivehető vízkőtartályba kerülnek. A vízkő kevesebb mint 15 másodperc alatt könnyedén kiöblíthető, ami tartósan nagyszerű eredményt biztosít.
50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
220 g-os gőzlövet
SteamGlide Plus vasalótalp
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít a gyors vasalás érdekében
Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Simona 22
03/10/2022
Česká republika
Žehlicka je fakt výborná.
S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Használat dátuma 2022-04-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Használat dátuma 2022-04-02