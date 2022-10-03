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  • GC4556_60_RFT_RGB.tif
  • GC4556_60_RFT_RGB.tif

Azur 7000 SeriesGőzölős vasaló

GC4556/60

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A gőzölési teljesítmény garantált

Az innovatív kialakításnak köszönhetően a vízkődarabkák könnyen összetörnek, és automatikusan a kivehető vízkőtartályba kerülnek. A vízkő kevesebb mint 15 másodperc alatt könnyedén kiöblíthető, ami tartósan nagyszerű eredményt biztosít.

Összes előny megtekintése

A továbbfejlesztett Quick Calc Release rendszerünkkel

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 220 g-os gőzlövet

  • SteamGlide Plus vasalótalp

Akár 220 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 220 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

A 2500 W-os teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 2500 W-os teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít a gyors vasalás érdekében

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/10/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlicka je fakt výborná.

S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Használat dátuma 2022-04-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Használat dátuma 2022-04-02

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.