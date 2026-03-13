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Vasalás
Összes sorozat
Azur 7000 Series Gőzölős vasaló
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GC4556/60
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Mind (4)
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzölős vasalót?
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
Azur 7500 & Azur Steam IronVízkőgyűjtő egység a vasalóhoz
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
A Philips gőzölős vasaló készenléti jelzőfénye villog
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