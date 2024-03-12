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Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

AzurGőzölős vasaló

GC4721

Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fájl, 1.2 MB
  • 12 March 2024

A SteamGlide talppal a vasalás könnyű és kímélő. A hatékony gőzölés és könnyed siklás együttesen hat a gyűrődések ellen és biztosítja a nagyszerű eredményt!

  • PDF fájl
  • 3 November 2024

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