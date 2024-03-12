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Vasalás
Összes sorozat
Azur Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC4721
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User Manual Philips Azur Steam iron
A SteamGlide talppal a vasalás könnyű és kímélő. A hatékony gőzölés és könnyed siklás együttesen hat a gyűrődések ellen és biztosítja a nagyszerű eredményt!
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Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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