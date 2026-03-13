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Azur Ionic Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Azur IonicGőzölős vasaló

GC4740

Azur Ionic Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fájl, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Az Ionic DeepSteam a legmakacsabb gyűrődéseket is eltávolítja. Az 50%-kal kisebb gőzrészecskék mélyen behatolnak a nehezen kezelhető szövetekbe (pl. pamut és vászon), így könnyedén érhet el nagyszerű eredményt.

  • PDF fájl
  • 29 March 2026

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