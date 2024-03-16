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Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

AzurGőzölős vasaló

GC4872/60

Azur Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fájl, 6.6 MB
  • 16 March 2024

Quick start guide Philips Azur Steam iron

  • PDF fájl, 7.1 MB
  • 17 March 2024

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