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Vasalás
Összes sorozat
Azur Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC4890/02
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4890/02 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
Mind (3)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Víz szivárog a Philips álló gőzölőkészülék talpából
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
Töltőpohár
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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