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Vasalás
Összes sorozat
ClearTouch Essence gőzölőkészülék
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC537/65
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User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
Mind (2)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
A Philips ruhagőzölő minden ruhán biztonságos?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips ruhagőzölő foltokat hagy a ruhán
A Philips ruhagőzölő nem termel gőzt
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