TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

ClearTouch Air Ruhagőzölő

Gyártás megszűnt

Támogatás

ClearTouch AirRuhagőzölő

GC568/60

ClearTouch Air Ruhagőzölő

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Quick start guide Philips ClearTouch Air Garment Steamer - English (US)

  • PDF fájl, 3.8 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF fájl, 462.3 kB
  • 13 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben