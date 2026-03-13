2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC7051/30
Gyártás megszűnt
A Philips gőzállomásom egyáltalán nem termel gőzt
A vasalódeszkám nedves, és vizet látok a padlón
Nem működik a Philips gőzállomásom gőzlövet funkciója
A Philips gőzállomás vasalója függőleges gőzölés közben nem gyűrődésmentesít
A Philips gőzállomás vasaló nem melegszik fel
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
A Philips gőzölős vasaló melegedés közben füstöt bocsát ki
A Philips gőzölős vasaló készenléti jelzőfénye villog