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Vasalás
Összes sorozat
InstantCare Nagynyomású gőzfejlesztő
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC7520/02
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EU Declaration of conformity Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02 - English (US)
Important Information Manual Philips InstantCare Pressurised steam generator
Mind (3)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzállomást?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
A Philips gőzölős vasaló készenléti jelzőfénye villog
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