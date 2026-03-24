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Vasalás
Összes sorozat
PerfectCare Compact Gőzállomás
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC7808/40
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
Mind (4)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan vízkőmentesítsem a Philips gőzállomást?
A Philips gőzállomás vasalótalpának tisztítása
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomásom egyáltalán nem termel gőzt
A vasalódeszkám nedves, és vizet látok a padlón
Nem működik a Philips gőzállomásom gőzlövet funkciója
A Philips gőzállomás vasalója függőleges gőzölés közben nem gyűrődésmentesít
A Philips gőzállomás vasaló nem melegszik fel
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