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PerfectCare Compact Gőzállomás

Gyártás megszűnt

Támogatás

PerfectCare CompactGőzállomás

GC7808/40

PerfectCare Compact Gőzállomás

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fájl, 638.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron

  • PDF fájl, 254.8 kB
  • 13 March 2026

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