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GC9240/02
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Consumer Care Book Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02 - English (US)
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Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket